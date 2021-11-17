"Спецоперация Путина и Лукашенко": Кулеба рассказал, чем грозит ситуация с мигрантами Украины

Дмитрий Кулеба оценил угрозу для Украины из-за миграционного кризиса / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем мигрантский кризис на границе Беларуси опасен для Украины.

В эфире "Сніданку з 1+1" дипломат отметил, что ситуация с беженцами менее опасна тем, что мигранты попадут в страну.

"Их все равно можно задержать и вернуть туда, откуда они пришли. Впрочем, сам факт использования границы для нелегального, такого тайного пересечения... Сегодня им могут воспользоваться мигранты, а завтра - диверсионные группы", - заявил Кулеба.

По его словам, такие группы могут дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы устроить террористические акты по российскому приказу. По этим причинам президент Владимир Зеленский принял решение немедленно мобилизовать военных, чтобы укрепить границы, заявил Кулеба.

Читайте также"Дальше нам отступать некуда": Лукашенко разразился угрозами в адрес ЕС из-за санкций по мигрантам"Мы работаем с партнерами. Прежде всего в Люблинском треугольнике - с Польшей и Литвой, которые также граничат с Беларусью. Для того, чтобы координировать усилия и совместно противодействовать этой спецоперации Путина и Лукашенко", - подчеркнул министр.

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Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Кризис с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Беженцы собрались группами, чтобы пересечь кордон с Польшей.

Позже нелегалы установили палаточный лагерь у польской границы. Варшава фиксировала сотни попыток прорыва через кордон.

Украина и другие страны Европы призывают Евросоюз решить вопрос с мигрантами у границ Польши. Они считают, что кризис организовал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Европа требует начать трибунал над Лукашенко.

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