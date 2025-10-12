"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

Лидер Франции призывает международное сообщество помогать Украине накануне зимы.

https://glavred.info/politics/za-eto-pridetsya-zaplatit-makron-sdelal-zhestkoe-preduprezhdenie-rossii-10705910.html Ссылка скопирована

Макрон подчеркивает ответственность Москвы за отказ от переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИН, kremlin.ru

Кратко:

Макрон приветствовал соглашение в Газе и призвал к миру в Украине

Французский президент осудил удары РФ по критической инфраструктуре

Макрон отметил международную поддержку Украины в преддверии зимы

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал соглашение в Газе, назвав его "проблеском надежды на мир на Ближнем Востоке". Он подчеркнул, что мирные инициативы на других фронтах мира, в частности война в Украине, также должны найти свое завершение.

"Если Россия будет продолжать свою упрямую воинственность и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", - заявил Макрон, подчеркивая ответственность Москвы за дальнейшее обострение конфликта. видео дня

Осуждение ударов по инфраструктуре Украины

Французский лидер осудил удары российских войск по критической инфраструктуре Украины, отметив, что эти атаки наносят прямой ущерб гражданскому населению, особенно в преддверии зимы. Он призвал международное сообщество поддерживать Украину в этот сложный период.

"Вместе с нашими партнерами мы изучаем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках Коалиции желающих", - добавил Макрон, подчеркнув готовность своей страны оказывать политическую и гуманитарную поддержку.

Завершение войны: мнение эксперта

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что наиболее вероятным развитием войны является ее "замораживание" на нынешней линии фронта. В то же время эксперт убежден, что со временем Украина сможет восстановить свою территориальную целостность, а режим Путина потерпит крах.

"Самый реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал 'нож за спиной' 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - отметил Огрызко.

По его словам, опыт других конфликтов демонстрирует, что даже долговременная пауза в войне не означает потерю шансов на возвращение контроля над оккупированными территориями.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия способна поддерживать высокую интенсивность войны против Украины как минимум еще год, заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. По его словам, РФ нарастила производство вооружений, получает помощь из-за рубежа, а западные санкции не дают ожидаемого эффекта.

Также спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что надеется на празднование Украиной следующего Дня независимости в условиях мира. Он напомнил о переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске и встрече в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. По словам Келлога, мирный процесс продолжается и требует значительных усилий, ведь война в Украине стала крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

Кроме этого, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники делают все возможное для достижения мира в Украине, а ключевую роль в давлении на Россию играют США. Стубб утверждает, что остановить агрессию можно только через санкции и ограничения для стран, которые сотрудничают с Россией.

Читайте также:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред