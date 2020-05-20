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Зеленский высказался о приговоре Порошенко

20 мая 2020, 11:44

Приговор является делом суда, отметил президент.

Зеленский сказал, стал ли приговором для экс-президента – Зеленский – Порошенко
Владимир Зеленский сказал, стал ли приговором для Петра Порошенко / Скриншот

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, стал ли он приговором бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Глава государства на пресс-конференции сказал, что все еще впереди.

В то же время Зеленский подчеркнул, что приговор – это не его дело, а дело суда.

"Насчет приговора Порошенко – я уверен в том, что все еще впереди, например, вы же видели вчерашний скандал (из-за пленок нардепа Андрея Деркача – Ред.). Они так руководили государством, что их ждет много разных приключений и много разных приговоров…", – заявил президент.

Ранее СМИ писали, что из-за "пленок Деркача" сотрудники Офиса генпрокурора Украины начали против Петра Порошенко производство по двум статьям Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364) и госизмена (ст. 111).

До этого стало известно, что Госбюро расследований проводит досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения Порошенко госизмены во время подписания Минских соглашений по Донбассу.

Владимир Зеленский Петр Порошенко приговор
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