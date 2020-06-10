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"Страшная история": Зеленский рассказал, как едва не погиб в авиакатастрофе

10 июня 2020, 23:06

Президент признался, что ему однажды пришлось пережить ужас падения самолета.

Зеленский
Зеленский рассказал, как едва не погиб в авиакатастрофе / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее назвал истинную причину увольнения Андрей Богдана, на это раз поведал о двух эпизодах, связанных с самолетами. Оба случая связаны с критическими ситуациями, когда самолеты оказывались на грани авиакатастрофы.

Так, в интервью Украинской правде гарант признался, что не боится летать самолетами, хотя у него в жизни было несколько неприятных случаев, связанных с полетами.

"Было несколько моментов в жизни из-за самолетов, что после этого я не боюсь. Был один момент, когда мы падали. После этого психологически очень тяжело зайти в самолет", - признался президент Украины и добавил, что видел, как люди молятся в самолете.

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"Ой, у нас там была еще страшная история. Летели в Грецию, не могли нормально приземлиться из-за бокового ветра. Заходили, даже не помню, четыре или сколько раз. Люди в самолете, чтоб вы понимали, молились – очень громко "Отче наш"!", - рассказал Зеленский.

Как ранее писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины. При этом глава государства назвал причину, по которой это должно произойти.

Также напомним, Зеленский считает, что мэры украинских городов, которые не согласны с политикой центральных властей, под прикрытием децентрализации фактически продвигают сепаратизм.

Владимир Зеленский самолет президент офис президента
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