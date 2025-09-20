Укр
"Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны

Анна Ярославская
20 сентября 2025, 13:41
49
Бархатцы с клумбы можно легко превратить в лекарственный чай и ароматную приправу для многих блюд.
Бархатцы
Когда и как заготавливать бархатцы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook

Вы узнаете:

  • Чем полезны бархатцы
  • Как их правильно сушить
  • Какой вкус бархатцы придают чаю и соусам

Осень - это время, когда цветут очень красивые и полезные цветы - бархатцы. Они украшают городские клумбы, цветники у подъезда и частные сады. Мало кто знает, что бархатцы можно высушить и зимой наслаждаться ароматным чаем.

Главред разобрался, когда заготавливать бархатцы и почему бархатцы называют шафраном. Если вам интересно, какую пользу эти цветы приносят в саду, читайте материал: Зачем сажать бархатцы на огороде - невероятная польза цветов.

видео дня

Почему бархатцы называют "шафраном для бедных"

Бархатцы называют "шафраном для бедняков" из-за их способности придавать блюдам цвет, похожий на шафран.

Кулинарное применение этого растения восходит к временам Древнего Рима, когда использование шафрана (измельченных рылец экзотического шафранового крокуса) было признаком богатства и власти. Хотя шафран сейчас не так дорог, как в Древнем Риме, бархатцы продолжают использовать в кулинарии.

Цветки обладают слегка пряным вкусом, а при использовании в приготовлении риса или заварного крема блюдо приобретает красивый золотистый оттенок.

Чем полезен чай из бархатцев

Чай из бархатцев обладает целым рядом лечебных свойств:

  • Благодаря высокому содержанию лютеина бархатцы защищают сетчатку глаза от вредного воздействия ультрафиолета и помогают в профилактике катаракты.
  • Антиоксиданты и флавоноиды борются с вирусами и бактериями, что особенно полезно в сезон простуд.
  • Чай стимулирует выработку желчи, облегчает спазмы желудка и способствует лучшему усвоению пищи.
  • Эфирные масла бархатцев имеют легкий седативный эффект, помогая при бессоннице и стрессе.
  • Напиток защищает клетки печени, помогая при холецистите и холангите.
  • Чай эффективен при воспалительных процессах, таких как цистит, бронхит или гайморит.

Бархатцы можно добавлять не только в чай, но и в супы и соусы как специю. Цветы придают блюдам пряный, слегка горьковатый вкус.

Какая часть бархатцев используется для чая

Мнения в этом вопросе расходятся. Кто-то сушит только лепестки бархатцев, кто-то - целые соцветия.

Что пишут пользователи Facebook-сообщества любителей кулинарии:

  • "Можно сушить и так и так. У лепестков более нежный вкус в чае. Если целиком головка, то в ней семена и вкус более терпкий. В общем, на любителя";
  • "Я сушила лепестками. Часть сухих измельчала в кофемолке и использовала как приправу";
  • "Сушила лепестками, в корзинке там сами семеша черно-белые, они в приправе совершенно лишние. А если на семена, то лепестки лишние";
  • "Я сушу только лепестки. С черным чаем очень вкусно. А ещё классно с черным чаем и сушеными яблоками";
  • "Бабушка называла их "шафран для бедных". Сушёные добавляла в тесто для хлеба и пирогов, в чай, в тушеные овощи и мясо".
Скриншот
Скриншот

Как правильно собрать бархатцы для чая

Считается, что лучше всего остановить свой выбор на темных сортах бархатцев (Tagetes erecta или Tagetes patula), поскольку они содержат больше активных веществ.

Цветы должны быть насыщенного оранжевого или коричневого оттенка. Избегайте бледных или гибридных сортов, выращиваемых исключительно для декора.

Бархатцы собирают в период их активного цветения. Лучшее время – утро, когда цветы еще влажные от росы, но уже полностью раскрыты. Выбирайте здоровые соцветия без признаков увядания или повреждения насекомыми.

Срезайте цветы вместе с частью стебля (2–3 см), чтобы сохранить целостность соцветия.

Бархатцы можно сушить соцветиями
Бархатцы можно сушить соцветиями / Фото: Facebook Валентина Леус

Не стоит собирать цветы после дождя – влажные цветы могут заплесневеть во время сушки.

Также не стоит собирать цветы рядом с дорогами и промышленными зонами.

Можно сушить лепестки бархатцев
Можно сушить лепестки бархатцев / Фото: Facebook Валентина Леус

Как сушить бархатцы для чая

Бархатцы нужно сушить в тени. Прямые солнечные лучи разрушают лютеин и флавоноиды, поэтому разложите цветы в хорошо проветриваемом помещении.

Соцветия лучше всего разложить в один слой, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

Избегайте помещений с высокой влажностью, чтобы предотвратить появление плесени.

Обычно процесс сушки занимает 5-7 дней.

Как сушить бархатцы в духовке

Также бархатцы можно сушить в духовке. Для этого разогрейте ее до 40–50°C. Более высокая температура может уничтожить эфирные масла.

Застелите противень пергаментной бумагой и разложите лепестки или соцветия тонким слоем.

Сушите цветы с открытой дверцей. Это обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит накопление влаги.

Обычно процесс сушки занимает 2-4 часа. Переворачивайте лепестки каждые 15 минут для равномерной сушки.

После сушки дайте цветам остыть при комнатной температуре, прежде чем паковать их.

Как сушить бархатцы в дегидраторе

Электрический дегидратор – еще один удобный способ, чтобы высушить бархатцы. Это идеальный вариант для тех, кто сушит цветы регулярно. Кроме того, дегидратор позволяет точно контролировать температуру и время.

Как использовать дегидратор для сушки цветов:

  • установите температуру 35-45°C;
  • разместите лепестки или соцветия на лотках так, чтобы они не перекрывали друг друга;
  • сушка займет 4-8 часов в зависимости от модели дегидратора и толщины слоя.

Дегидратор сохраняет максимум полезных веществ и цвета, что делает его самым лучшим выбором для косметических целей.

Готовые высушенные цветы храните в герметичных стеклянных банках или холщовых мешочках в темном сухом месте. Такое сырье сохранит свои свойства до двух лет.

Ранее Главред писал, как вырастить оливки в Украине и заработать полтора миллиона с одного гектара. Эти деревья не требуют особого ухода и нуждаются в большем количестве воды только в молодом возрасте, поэтому выращивать их не так уж и сложно.

