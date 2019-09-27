Похудение без растяжек и дряблой кожи: диетолог раскрыла секрет

При похудении необходимо сбалансированное питание / Фото Instagram Екатерина Медушкина

Диетолог Екатерина Медушкина раскрыла секрет, что делать, чтобы при похудении кожа оставалась упругой и подтянутой и не образовывались растяжки.

Частая проблема худеющих - кожа, которая при похудении теряет привлекательный вид, написала Медушкина в Instagram и рассказала, как этого избежать. По ее словам, прежде всего необходимо сбалансированное питание.

"Нашему организму каждый день нужен "строительный материал" в виде достаточного количества макро- и микронутриентов. И энергия в виде достаточного количества калорий", - отметила диетолог.

Белки, которые мы получаем с пищей, расщепляются на аминокислоты, их организм использует в процессе строительства новых клеток. Из них же создает коллаген и эластин, от которых напрямую зависит эластичность и упругость нашей кожи. Без белка рассчитывать на обновление любых тканей, и кожи в том числе, не приходится.

Жиры - это молодость кожи. Именно из них мы получаем незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые, помимо прочего, улучшают питание тканей. Без жиров невозможна правильная работа гормональной системы, изменения в которой отражаются на нашем внешнем виде просто мгновенно.

Сложные углеводы - это наша энергия. Если ее мало, то биохимические процессы замедляются, и питательные вещества просто не усвоятся.

"Калорийность дневного рациона должна быть достаточной, чтобы похудение не было резким. Иначе кожа (особенно после 35 лет) не успеет адаптироваться к новым объемам тела. Более, чем на 20% я калорийность снижать очень не рекомендую. Это даст вам похудение на 300-700 г в неделю и позволит терять объемы с оптимальной скоростью", - уточнила диетолог.

Также Медушкина предложила один из вариантов меню на день при похудении:

Instagram Екатерина Медушкина

Instagram Екатерина Медушкина

Instagram Екатерина Медушкина

Кроме того, диетолог опубликовала видео упражнений для похудения дома, который помогут в нелегкой борьбе за тонкую талию и упругую кожу.

Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина раскрыла секреты похудения и посоветовала, как добиться упругого и плоского живота.