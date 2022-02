Лия Меладзе рассказала, как папа отреагировал на ее участие в шоу Голос країни-12

Лия Меладзе на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

В воскресенье, 6 февраля, состоялась премьера третьего выпуска грандиозного вокального шоу Голос країни-12. В 12 сезоне под слоганом "Так звучить твоя країни" тренеры в красных креслах Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук ищут настоящий голос нации из разных уголков Украины и мира. Талантливейшие вокалисты соревнуются за звание главного певца Украины.

В третьем выпуске слепых прослушиваний Голосу країни-12 выступила Лия Меладзе, дочь популярного украинского композитора Константина Меладзе. Она исполнила легендарный трек Hallelujah певца Leonard Cohen и сумела развернуть все четыре кресла. Девушку настолько переполняли эмоции, что на последних нотах она расплакалась. Своим звездным наставником на проекте певица выбрала DOROFEEVA.

На Голосі країни за кулисами Лию поддерживала ее дружеская компания, в которой был и бывший парень певицы – финалист Голос.Діти-3 Влад Феничко. Девушка рассказала, что перед выступлением ее лучший друг Валерий из команды поддержки подарил ей игрушку-панду. Лия считает ее своим талисманом, ведь с ней этап слепых прослушиваний прошел удачно. Теперь Лия всегда берет мишку с собой. В гостях инфотеймент-шоу Твій День Лия рассказала, что вчера до поздней ночи не спала, ожидала своего выступления, а затем активно читала комментарии на YouTube.

Выступление Лии Меладзе настолько понравилось телезрителям, что менее чем за сутки видео с ее выступлением заняло первое место в трендах YouTube, набрав более 300 тысяч просмотров.

Что касается поддержки папы, то девушка призналась, что после выступления Константин Меладзе сразу позвонил по телефону дочери и рассказал о своих впечатлениях.

"Папа сказал, что он плакал, когда смотрел мое выступление. Также добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора тренера – то папа тоже был за, вообще вся семья поддержала меня в выборе", - рассказала Лия.

Лия рассказала, что выбрала тренером DOROFEEVA, поскольку она ей близка по духу. Кроме того, Меладзе поблагодарила Святослава Вакарчука, который повернулся к ней первым и смог своими жестами поддержки успокоить участницу.

Также в третьем эпизоде ​​на сцену Голосу країни вышел 22-летний Василий Палюх из Волыни. У парня в жизни два призвания – музыка и веру в Бога. Василий служит в церкви иподиаконом и помогает священникам во время богослужения. Кроме того, что он поет церковные песнопения, он профессионально занимается академическим пением и на съемки Голосу країни приехал сразу после закрытия 2 академических экзаменов.

На слепых прослушиваниях Василий спел O Sole Mío исполнителя Luciano Pavarotti.

Почти на последних секундах певцу удалось развернуть три кресла: Святослава Вакарчука, Потапа и DOROFEEVA.

Святослав Вакарчук отметил, что независимо от того, к кому в команду пойдет Василий, для Голоса страны – это уже победа, что здесь есть такой участник.

"Я очень переживал за эту песню. Она с одной стороны простая, но ее пели очень многие выдающиеся исполнители разного жанра. Когда вы пришли на припев и сделали свой мелизм, это была ваша небольшая импровизация – вот это вы были. Эти три секунды показали мне, что это тот человек, с которым я хотел бы поработать", - прокомментировал Вакарчук.

DOROFEEVA отметила, что очень мечтает получить такого вокалиста себе в команду. Василий рассказал, что когда шел на проект, родители настаивали, чтобы он выбрал своим тренером Олю Полякову. Тренерша очень расстроилась, что не вернулась к парню.

В результате Василий Палюх выбрал своим тренером Потапа. На бэкстейдже певец отметил, что сделал такой выбор, поскольку считает, что Потап может его раскрыть.

"Я пошел к Потапу, поскольку считаю его крутым певцом и продюсером в украинском шоу-бизнесе. Поэтому решил, что с ним я смогу открыться с другой стороны, расширить рамки и не быть артистом одного жанра", - поделился участник.

На легендарную сцену Голосу країни-12 выйдет и 29-летняя лейтенантка полиции Екатерина Белоус из Хмельницкой области. Свое свободное от работы время женщина посвящает семье, а также поет в оркестре главного управления Хмельницкой области. Для слепых прослушиваний певица выбрала песню No Time To Die исполнительницы Billie Eilish. К сожалению, волнение не позволило Екатерине повернуть красные кресла. Тренеры поддержали участницу и попросили ее обязательно вернуться на следующий год. Со своей стороны Святослав Вакарчук решил спеть с участницей вместе трек Billie Eilish, творчество которой тренер очень любит.

Такое душевное исполнение не смогло оставить в стороне тренеров Другого шансу. Андрей Мацола и Александра Зарицкая решили предоставить Екатерине еще один шанс проявить себя в Голосі країни-12. Какой будет судьба певицы в команде Другого шансу, зрители могут узнать уже в четверг в 18:00 на YouTube-канале Голосу країни.

Ярким стало выступление Наталии Миколаенко, 22-летней певицы из Белой Церкви. Девочка, которую сам воспитывал отец, мечтает быть на большой сцене и верит, что благодаря Голосу країни сможет достичь своей цели.

"Я хочу, чтобы все люди были более свободны и просты. И я об этом пишу песни, снимаю клипы. И очень хочу, чтобы было больше добра в этом мире. Вот такая моя миссия на Голосі країни", – прокомментировала Наталья.

Для этапа "слепые прослушивания" она выбрала TikTok-хит Восемь от популярной молодой и прогрессивной исполнительницы Лилу45. Наталья сумела развернуть все 4 кресла тренеров. Кроме того, неожиданно на сцене появилась исполнительница хита Восемь, которая лично пришла поддержать участницу во время выступления. Лилу45 подарила Наталье носки с нотами, а также вместе спела с ней.

После долгих раздумий участница выбрала своим тренером DOROFEEVA. Однако на этом история не окончилась. За кулисами Катя Осадчая предложила DOROFEEVA сделать дуэт вместе с Лилу45.

"Давай спишемся, поговорим. Катя, ты права, спродюсировала дуэт", - прокомментировала DOROFEEVA.

Как звучит Львовщина, на сцене Голосу країни-12 покажет Марьян Романчук. Певец выбрал улицу своей первой сценой. Говорит, что это невероятный опыт, ведь ты не выбираешь публику, возле тебя останавливается тот, кому понравилась твоя музыка. Со временем родного города парню стало мало, поэтому он решил стать музыкантом-путешественником.

"Украина слишком большая, чтобы сидеть на одном месте и никуда не уезжать. И в первое такое путешествие я поехал со своей собакой Полом Маккартни. Это был очень классный опыт, ты каждый день встречаешься с разными людьми", - подчеркнул участник.

Марьян уже четыре года со своей гитарой и собакой путешествует по Украине. В прошлом году ему предстояло выступить на Голосі країни, однако ему не хватило мест в команде. Поэтому он вернулся в 12 сезоне, чтобы доказать, что он должен стать частью Голосу країни.

На главной сцене страны Марьян Романчук спел трек певца Passenger под названием Let Her Go. Участник смог развернуть красное кресло Святослава Вакарчука. Тренер прокомментировал, что ему понравилось современная подача и интонирование, поэтому он вернулся.

Среди группы поддержки участника был и четырехлапый друг Марьяна. Спаниэль Пол Маккартни выбежал на сцену поддержать своего владельца, чем растрогал всех тренеров проекта, они сразу захотели с ним познакомиться.

Напомним, все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Київстар ТБ, стали победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник. Ведущими бэкстейджами для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голосу країни – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Діти-4 Нино Басилая.

