«Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Английский арбитр Крейг Поусон даст стартовый свисток в 20:30 по киевскому времени.
Во вторник, 7 августа, в Чехии состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов между местной «Славией» и киевским «Динамо».
Игра апрйдет на стадионе «Эден Арена». Английский арбитр Крейг Поусон даст стартовый свисток в 20:30 по киевскому времени.
Отметим, что победитель противостояния вице-чемпионов Украины и Чехии в следующей стадии квалификации встретится с победителем пары "Стандард" — "Аякс".
Смотрите видеотрансляцию матча "Славия" — "Динамо":
Напомним, ранее сообщалось о том, что букмекеры считают пражан фаворитами предстоящего противостояния.