«Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Киевляне провели тренировку в Праге

Во вторник, 7 августа, в Чехии состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов между местной «Славией» и киевским «Динамо».

Игра апрйдет на стадионе «Эден Арена». Английский арбитр Крейг Поусон даст стартовый свисток в 20:30 по киевскому времени.

Отметим, что победитель противостояния вице-чемпионов Украины и Чехии в следующей стадии квалификации встретится с победителем пары "Стандард" — "Аякс".

Смотрите видеотрансляцию матча "Славия" — "Динамо":

Напомним, ранее сообщалось о том, что букмекеры считают пражан фаворитами предстоящего противостояния.