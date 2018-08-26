Украинцы Португалии пожаловались в ФИФА на антиукраинский ролик "Браги"

26 августа 2018, 10:25

В письме Союза украинцев в Португалии указывается, что недопустимы пренебрежительные действия и оскорбительные высказывания друг к другу представителей национальных федераций.

Алан Озорио
Алан Озорио / scbraga.pt

Экс-игрок португальской "Браги" Алан Озорио опубликовал на официальной странице клуба видео с высказываниями направленными против суверенитета и территориальной целостности Украины.

В письме Союза украинцев в Португалии в адрес ФИФА указывается, что недопустимы пренебрежительные действия и оскорбительные высказывания друг к другу представителей национальных федераций, спортивных обществ, ассоциаций, клубов, футболистов, которые должны осознавать последствия эмоциональных высказываний и негативного поведения и нести ответственность за свои действия или бездействие.

По словам авторов обращения, Озорио заявил, что Украина состоит из 24 провинций, что не соответствует истине поскольку полуостров Крым является неотъемлемой частью (25 регионом) Украины, который в результате силового вторжения российской армии в марте 2014 был незаконно аннексирован Россией.

При этом другим, политическим утверждением нарушителя в упомянутом видео, является выражение: "гражданская война", которая заставила футбольный клуб "Заря" покинуть дом. В заявлении указывается, что такое определение, является продуктом российской пропаганды, которая на самом деле ведет военные операции на территории Восточной Украины с применением тяжелой бронетехники, танков, и систем залпового огня.

Также Союз украинцев в Португалии напоминает ФИФА, что в январе 2015 года российскими системами "Град" боевиками был обстрелян жилой район в Мариуполе, а специальная международная комиссия по расследованию катастрофы рейса МН17 Малазийских авиалиний установила, что ракета которая сбила самолет была выпущена системой "Бук" армии Российской Федерации с территории подконтрольной пророссийским сепаратистам.

"Своим действием нарушитель грубо нарушил уставные требования ФИФА и обязан понести соответствующее наказание", - добавили авторы обращения.

Напомним, ранее на это видео отреагировали в посольстве Украины в Португалии. Дипломаты отправили письмо руководству "Браги", в котором потребовали исправить ошибки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Заря Португалия Брага
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:20
В Тбилиси назвали Маккейна "национальным героем Грузии"
11:59
"Развелось мрази ватной": в Николаеве разгорелся скандал из-за наглой "сепарши" Видео
11:46
"Заря"- "Десна": прямая видеотрансляция матча шестого тура УПЛ
11:30
"Грудь перефотошопили": Лорак получила порцию критики из-за нового фото
11:14
Трампу запретили присутствовать на похоронах Джона Маккейна
10:59
Стал известен следующий соперник Ломаченко Видео
10:38
Facebook устроил массовый бан проукраинских блогеров из-за России - Бабченко
10:25
Украинцы Португалии пожаловались в ФИФА на антиукраинский ролик "Браги" Видео
09:56
СБУ вызвала на допрос владельца "Механика Погодина"
09:54
В Словакии задержали украинцев, переправлявших нелегалов на дельтаплане
09:31
Синоптики рассказали, где украинцам ждать дождей и температуру до +33 градусов
09:23
Порошенко высказался по поводу смерти Джона Маккейна
09:17
Украина получила жестокий, но крайне полезный удар мнение
08:58
"Верните Крым и покиньте Донбасс": что говорил покойный Маккейн об Украине
08:24
"Язык без костей": Пугачева посоветовала Вайкуле помолчать после скандального заявления о Крыме Видео
07:52
Стало известно об ухудшении состояния здоровья пострадавшей активистки Гандзюк
07:41
План кредитования Украины возник не от хорошей жизни. Но он был необходим мнение
07:25
На Луганщине 17-летний парень устроил смертельное ДТП, фото с места происшествия Фото
07:18
В США скончался сенатор Джон Маккейн
06:56
Зачем Порошенко задумал перенести президентские выборы? мнение
06:42
Храбрость, достойная легенд: боксер из США сбежал с ринга сразу после удара гонга Видео
06:21
Сексуальная украинская телеведущая похвасталась фигурой в пикантном купальнике
06:15
Прикольные поздравления с Днем шахтера-2018 на словах и в анимированных картинках Фото
06:01
Политолог рассказал, как Украине перейти от выживания к развитию
05:44
"Нападения и задержания". В Питере активисты поздравили Украину с Днем независимости Видео
05:30
Кравчук рассказал, как заставить Путина уйти с Донбасса
05:01
"Киев мог быть захвачен": эксперт пояснил, что спасло Украину от превращения в "Новороссию"
04:30
"Физрук". Василий Ломаченко покрасовался в "Кубике"
04:23
"Какая тут нежная": Анна Седокова похвасталась стройными ногами
04:01
Мясники сорвали веганский фестиваль во Франции
03:55
"Вот она, слава!": российская правящая партия прокомментировала кокаин с ее логотипом
03:45
"Плохая погода и ошибка". В РФ пассажирский самолет посадили на недостроенную полосу — СМИ
03:15
Пойманный пьяным за рулем экс-посол напился на приеме у Порошенко
03:00
В Бельгии перехватили рекордную партию кокаина с логотипом "Единой России"
02:38
Imagine Dragons выпустили долгожданный клип на новую песню Видео
02:20
Военный эксперт назвал наиболее уязвимый участок в украинской обороне
01:40
Словацкий реформатор назвал главные проблемы украинской экономики
01:31
США предупредили о новом мощном ударе по Сирии в случае применения химоружия
01:22
Потерял почти треть веса. Правозащитники узнали о состоянии голодающего Балуха Видео
00:40
Ники Минаж похвасталась пышной грудью в нижнем белье Видео
00:12
Известный одесский активист вновь заявил о покушении
25 августа, суббота
23:38
"Травят население": оккупированный Армянск накрыло химическим выборосом
23:09
Россия, Китай и Монголия запланировали учения с симуляцией ядерного удара
22:46
"Абсолютно спонтанно": австрийский министр рассказала, зачем позвала Путина на свою свадьбу
22:20
В Болгарии вылетел с трассы туристический автобус - много погибших, опубликованы фото
22:13
Полиция начала масштабный "шмон" пассажирских поездов в Луганской области
21:37
CМИ узнали подробности задержания наркокурьера-бывшего СБУшника в России
21:04
В Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами и дынями
20:48
В Украине на День Независимости никого не убили
20:24
Кремль намерен решить проблему Сенцова в ближайшее время - журналист
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять