Украинцы Португалии пожаловались в ФИФА на антиукраинский ролик "Браги"

Алан Озорио / scbraga.pt

Экс-игрок португальской "Браги" Алан Озорио опубликовал на официальной странице клуба видео с высказываниями направленными против суверенитета и территориальной целостности Украины.

В письме Союза украинцев в Португалии в адрес ФИФА указывается, что недопустимы пренебрежительные действия и оскорбительные высказывания друг к другу представителей национальных федераций, спортивных обществ, ассоциаций, клубов, футболистов, которые должны осознавать последствия эмоциональных высказываний и негативного поведения и нести ответственность за свои действия или бездействие.

По словам авторов обращения, Озорио заявил, что Украина состоит из 24 провинций, что не соответствует истине поскольку полуостров Крым является неотъемлемой частью (25 регионом) Украины, который в результате силового вторжения российской армии в марте 2014 был незаконно аннексирован Россией.

При этом другим, политическим утверждением нарушителя в упомянутом видео, является выражение: "гражданская война", которая заставила футбольный клуб "Заря" покинуть дом. В заявлении указывается, что такое определение, является продуктом российской пропаганды, которая на самом деле ведет военные операции на территории Восточной Украины с применением тяжелой бронетехники, танков, и систем залпового огня.

Также Союз украинцев в Португалии напоминает ФИФА, что в январе 2015 года российскими системами "Град" боевиками был обстрелян жилой район в Мариуполе, а специальная международная комиссия по расследованию катастрофы рейса МН17 Малазийских авиалиний установила, что ракета которая сбила самолет была выпущена системой "Бук" армии Российской Федерации с территории подконтрольной пророссийским сепаратистам.

"Своим действием нарушитель грубо нарушил уставные требования ФИФА и обязан понести соответствующее наказание", - добавили авторы обращения.

Напомним, ранее на это видео отреагировали в посольстве Украины в Португалии. Дипломаты отправили письмо руководству "Браги", в котором потребовали исправить ошибки.