Ярмоленко попал в топ худших новичков английского чемпионата

Андрей Ярмоленко / Twitter

Переход футболиста сборной Украины Андрей Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в английский "Вест Хэм" признан одним из самых неудачных в АПЛ.

Как пишет авторитетный портал WhoScored, за четыре тура чемпионата Англии на счету Андрея четыре выхода на замену и 0 результативных действий.

Отметим, что худшим игроком признан вратарь "Хаддерсфилда" Бен Хеймер, второе место занял одноклубник Ярмоленко Карлос Санчес, а третьим стал украинский футболист.

Напомним, Ярмоленко из киевского "Динамо" перешел в "Боруссию" (Дортмунд) за 25 млн евро.