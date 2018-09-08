Джон Терри перешел в московский "Спартак" — СМИ

Джон Терри пополнит ряды московского "Спартака", сообщил журналист / Скриншот видео с youtube.com

Английский футболист, бывший защитник лондонского "Челси" — 37-летний Джон Терри — близок к переходу в московский "Спартак".

Футболист успешно прошел медосмотр в субботу утром, 8 сентября, говорится на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По его данным, спортсмен подпишет контракт с клубом по схеме "1+1".

Напомним, Джон Терри был капитаном сборной Англии и "Челси". Футболист — пятикратный чемпион Англии, признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/2005 и 2007/2008 годов. В начале июля он стал игроком английского клуба "Астон Вилла", а в конце мая 2018-го покинул его ряды.