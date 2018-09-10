"Трибуна строго режима": сеть шокировала клетка-зоопарк для болельщиков украинского футбольного клуба

Участник первой украинской лиги по футболу, клуб "Ингулец" из поселка городского типа Петрово в Кировоградской области, построил на своем стадионе для гостевых болельщиков трибуну в клетки.

Фотографии опубликовал портал Трибуна. Поражающая клетка была возведена из, вероятно, соображений безопасности.

Читайте такжеАхметов покупает еще один футбольный клуб - СМИВ настоящий момент "Ингулец" успешно выступает в первой лиге и по итогам сезона может повыситься в классе - после восьми туров у команды 13 очков, она идет на пятом месте в турнирной таблице.

Стадион "Ингульца" примечателен не только гостевым сектором - вход на арену выглядит не менее впечатляюще.

В комментариях пользователи посмеялись над клеткой и над президентом "Ингульца" Александром Поворознюком:

"Просто Поворознюк мечтает о зоопарке, но у него есть только ФК Ингулец", "Здарова, бандит, где на киче чалился? Гостевой у Ингульца? Уважаю, брат, уважаю", "Трибуна строго режима", "Болельщиков не кормить!"

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