Шахтер – Хоффенхайм: где смотреть онлайн и прогноз букмекеров

Начало поединка запланировано на 19:55 по киевскому времени.
19 сентября состоится матч Шахтер – Хоффенхайм. Начало запланировано на 19:55 по киевскому времени.
Матч Шахтер – Хоффенхайм смотреть онлайн можно на канале Футбол 2.
"Шахтер" в новом сезоне чемпионата Украины проиграл только один матч. В свою очередь "Хоффенхайм" только один матч выиграла – но в чемпионате Германии.
Шахтер – Хоффенхайм: прогноз букмекеров
По прогнозам букмекеров, ожидается победа "Шахтера" со счетом 1:0.
Шахтер – Хоффенхайм: составы команд
Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Патрик - Тайсон, Коваленко, Марлос - Мораес
Хоффенхайм: Бауманн - Нордвейт, Фогт (?), Бичакчич (?) - Кадержабек, Биттенкур, Цубер, Крамарич, Шульц - Шалаи, Жоэлинтон
Напомним, в центральном матче 8-го тура УПЛ между луганской Зарей и киевским Динамо победителей выявлено не было – команды показали равный счет.
Ранее главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что вина за поражение команды в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги львовским "Карпатам" полностью лежит на нем.