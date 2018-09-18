Шахтер – Хоффенхайм: где смотреть онлайн и прогноз букмекеров

Шахтеру предстоит сразиться с Хоффенхаймом / Фото: ФК Шахтер

19 сентября состоится матч Шахтер – Хоффенхайм. Начало запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Хоффенхайм смотреть онлайн можно на канале Футбол 2.

"Шахтер" в новом сезоне чемпионата Украины проиграл только один матч. В свою очередь "Хоффенхайм" только один матч выиграла – но в чемпионате Германии.

Шахтер – Хоффенхайм: прогноз букмекеров

По прогнозам букмекеров, ожидается победа "Шахтера" со счетом 1:0.

Шахтер – Хоффенхайм: составы команд

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Патрик - Тайсон, Коваленко, Марлос - Мораес

Хоффенхайм: Бауманн - Нордвейт, Фогт (?), Бичакчич (?) - Кадержабек, Биттенкур, Цубер, Крамарич, Шульц - Шалаи, Жоэлинтон

Напомним, в центральном матче 8-го тура УПЛ между луганской Зарей и киевским Динамо победителей выявлено не было – команды показали равный счет.

Ранее главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что вина за поражение команды в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги львовским "Карпатам" полностью лежит на нем.