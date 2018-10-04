"Динамо" и "Ворскла" в Лиге Европы: прогнозы букмекеров, где смотреть матчи украинских команд

"Динамо" и "Ворскла" сыграют в Лиге Европы / Sky Sports

В четверг, 4 октября, украинские клубы "Динамо" и "Ворскла" сыграют матчи второго тура группового раунда Лиги Европы. Киевляне в гостях сразятся с чешским "Яблонецем", а подопечные Василия Сачко дома примут португальский "Спортинг".

Свой первый матч в ЛЕ киевляне свели вничью з "Астаной" из Казахстана. Однако после стартовой неудачи на евроарене подопечные Александра Хацкевича сумели одержать победы в УПЛ над черниговской "Десной" и "Мариуполем". Отметим, что "Динамо" в текущем сезоне уже встречалось с чехами: в квалификации Лиги чемпионов украинская команда сумела одолеть пражскую "Славию".

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Отметим, что в составе "Яблонеца" выступают игроки, знакомые всем любителям футбола в Украине: экс-полузащитник донецкого "Шахтера" Томаш Хюбшман и бывший игрок "Зари" Эдуард Соболь.

Прогноз букмекеров:

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, отдавая им минимальное преимущество. На победу "Яблонца" можно поставить с коэффициентом 2,65. Ничья оценивается коэффициентом 3,11. На успех "Динамо" предлагается коэффициент 2,69.

Ориентировочные составы

"Яблонец": Грубы – Голеш, Говорка, Лишка, Ганоусек – Хюбшманн, Травник, Повазанец, Масопуст, Йовович — Долежал

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Гармаш, Буяльский — Цыганков, Дуэлунд — Беседин

После поражения от Арсенала команда Василия Сачко постарается разжиться первыми очками в поединке с одним из грандов португальского футбола. Несмотря на несоизмеримость опыта матчей на европейском уровне, шансы на позитивный результат у полтавского клуба имеются.

Где смотреть

Матч "Яблонец" — "Динамо" начнется в 22:00, Арбитр встречи Себастьен Дельферьер (Бельгия). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

В первом туре Лиги Европы полтавчане играли на выезде с грозным лондонским "Арсеналом" и потерпели поражение со счетом 2:4, хотя забитые мячи в ворота английского гранда для полтавчан можно назвать определенным достижением. Подсластить горечь поражения полтавчане сумели на внутренней арене, одержав несколько важных побед.

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В то же время португальцы в лиге Сагреш находится в лидирующем квартете - лиссабонцы замыкают первую четверку. При этом в составе "львов" можно отметить когда-то подававшего огромные надежды Нани, а также забивного голландского форварда Баса Доста.

Прогноз букмекеров

По прогнозу букмекеров, фаворитом матча является португальский клуб. На победу "Спортинга" предлагается коэффициент 1,72. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех украинцев можно поставить с коэффициентом 5,00.

Ориентировочные составы

"Ворскла": Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Скляр, Кравченко, Шарпар, Кулач, Ребенок — Коломоец

"Спортинг": Сален – Ристовски, Коатес, Жефферсон, Акуна – Петрович, Фернандеш, Гудель – Нани, Рафинья — Монтеро

Где смотреть

Матч "Ворскла" - "Спортинг" начнется в 20:00, арбитр — Никола Дабанович (Черногория). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Напомним, 2 октября донецкий "Шахтер" на выезде встречался с французским "Лионом", игра завершилась со счетом 2:2.