Лига Европы: "Арсенал" (Лондон) - "Ворскла" 4:2

Откровенно говоря начало матча оказалось немного тоскливым. Большую часть первого тайма не набравший и половины зрителей стадион "Эмирейтс" с удивлением и разочарованием наблюдал за перекатыванием мяча туда-сюда. А единственная попытка полтавчан атаковать и пробить привела к голу в их же ворота - Кравченко "зевнул" мяч Мхитаряну, который разогнал голевую атаку "Арсенала", после чего "англичане" в несколько приемов разобрали нехитрую оборону "Ворсклы".

Полтавчане постарались максимально упростить игру - что привело к отсутствию контроля за мячом. Больше всего сыпался правый фланг их обороны - впрочем, один не хотел контроли

Во втором тайме "Ворскла" просто перестала успевать за соперниками - нет, они не "опустили лапки", а просто стали уступать более сильной команде. Два последующих гола оказались более, чем закономерны.

Однако под конец полтавчане смогли удивить: "Арсенал" забил четвертый гол, и практически тут же Чеснаков ответил своим точным ударом. А выстрел Шарпара практически под звук финального свистка для многих, похоже, вообще ассоциировался с победным голом - не всухую.

Англия. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

"Арсенал" - Ворскла" 4:2

Голы: Пьер-Эмерик Обамейянг 32, Дэнни Уэлбек 48, Пьер-Эмерик Обамейянг 56, Месут Озил 74 - Владимир Чеснаков 76, Вячеслав Шарпар 90+4

"Арсенал": Бернд Лено, Мохамед Эль-Ненни, Сократис Папастатопулос, Генрих Мхитарян, Лукас Торрейра (Месут Озил 57), Штефан Лихтштайнер, Пьер-Эмерик Обамейянг (Маттео Гюэндузи 57), Роб Холдинг, Алекс Айуоби (Эмиль Смит 70), Начо Монреаль, Дэнни Уэлбек

"Ворскла": Богдан Шуст, Игорь Пердута, Владислав Кулач (Николас Карека 75), Вячеслав Шарпар, Владимир Чеснаков, Юрий Коломоец, Дмитрий Кравченко (Александр Скляр 70), Александр Кобахидзе (Михаил Сергийчук 77), Ардин Даллку, Артур, Павел Ребенок

Предупреждение: Вячеслав Шарпар 19