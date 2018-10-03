"Лион" - "Шахтер" 2:2. "Горняки" упустили победу во Франции, опубликовано видео голов, фото

3 октября 2018, 00:03

Ведя по ходу матча со счетом 2:0, команда Фонсеки упустила преимущество и не реализовала несколько моментов в конце игры.

  • Лион - Шахтер: фотогаллерея ФК "Шахтер" Донецк
  • Лион - Шахтер: фотогаллерея ФК "Шахтер" Донецк
  • Лион - Шахтер: фотогаллерея ФК "Шахтер" Донецк
  • Лион - Шахтер: фотогаллерея ФК "Шахтер" Донецк
  • Лион - Шахтер: фотогаллерея ФК "Шахтер" Донецк
  • Лион - Шахтер: фотогаллерея ФК "Шахтер" Донецк
  • Лион - Шахтер: фотогаллерея ФК "Шахтер" Донецк

"Шахтер" не смог победить на выезде "Лион" в игре, проходившей при пустых трибунах.

В целом почти весь матч шла абсолютно равная игра, но первой удача улыбнулась "горнякам": под занавес первого тайма Тайсон дал пас на ход Исмаили, который выполнил прострел низой в центр штрафной точно на Жуниора Мораеса, и бразилец не подвел, в касание переправив мяч в ближний угол мимо защитников и Антони Лопеша.

Второй тайм начался с высокого прессинга подопечных Брюно Женезьо, но вскоре гости сумели словить французов на контратаке - бразильская трехходовка Марлос-Алан Патрик-Мораес завершилась точным ударом форварда "Шахтера", оформившего в матче дубль.

Вскоре после второго пропущенного гола Женезьо бросил в бой свой главный атакующий актив - Мемфиса Депая, с чьим появлением на поле игра "Лиона" впереди значительно обострилась. После нескольких опасных моментов у ворот Пятова, хоязевам все таки удалось сначала сократить отставание, а потом и сравнять счет. Сначала после навеса Набиля Фекира Дембеле ударом головой с нескольких метров "расстрелял" Пятова, а спустя всего две минуты Дюбуа также с близкого расстояния отправил мяч в ворота гостей.

После этого в матче начались качели: обе команды провели по несколько опасных атак (лучшими были моменты у Исмаили, который из выгодного положения ударил выше ворот, и вышедшего на замену Кайоде, чей удар приняла на себя перекладина), но успеха добиться ни одной из сторон не удалось. 

В целом тренерский штаб "Шахтера" может быть недовольным результатом: несмотря на то, что "горняки" перед началом матча не были фаворитами, они вполне могли добыть победу. Сейчас же у команды всего два очка после двух игр, а впереди - тяжелые спаренные встречи против "Манчестер Сити".

"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Украина) 2:2 (0:1, 2:1)

2 октября, "Стад де Лион"

Голы: 0:1 – 44 Мораес, 0:2 – 55 Мораес, 1:2 – 70 Дембеле, 2:2 – 72 Дюбуа.

"Лион" – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81).

"Шахтер" –    Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос (Фернандо Педро, 90), Майкон, Мораес (Кайоде, 83).

Предупреждение: Фекир (46)

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