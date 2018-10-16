У Нурмагомедова объяснили, почему боец не будет драться с Макгрегором ни за какие деньги

Хабибу Нурмагомедову неинтересен бой-реванш с Конором Макгрегором, сообщил дядя россиянина

Дядя бойца смешанных боевых искусств (ММА), обладателя пояса UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова — Алекс, сообщил, что бой-реванш спортсмена с ирландцем Конором Макгрегором невозможен.

Новое противостояние с ирландским бойцов неинтересно российскому, Нурмагомедов "не будет биться с ним ни за какие деньги", рассказал его родственник в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном (американский боец Тони Фергюсон — Ред.), а потом закончить карьеру", — заявил собеседник. Ранее сообщалось, что в США Хабиб Нурмагомедов в бою в рамках турнира UFC 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в третьем раунде. После боя произошла массовая драка. Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что россиянин практически наверняка будет оштрафован за драку, устроенную им и его окружением.