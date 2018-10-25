Динамо и Ворскла в Лиге Европы: прогнозы букмекеров, где смотреть матчи украинских команд

25 октября 2018, 11:25

25 октября состоятся матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Эпизод матча "Динамо" - "Астана" / Reuters

В четверг, 25 октября, состоятся матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы с участием украинских команд. Киевское "Динамо" на выезде сыграет с французским "Ренном", а полтавская "Ворскла" в Баку сразится с местным "Карабахом".

Неудачный старт "Динамо" в Лиге Европы

Старт группового раунда ЛЕ для киевлян откровенно не задался, команда набрала всего два очка. Два первых матча команда Александра Хацкевича свела вничью с далеко не самыми сильными соперниками: "Астаной" из Казахстана и чешским "Яблонецем".

На данный момент "Динамо" идет лишь третьим в группе К с двумя ничьими: и дома с "Астаной", и в Чехии украинская команда сыграла с одинаковым счетом 2:2.

При этом на предматчевой пресс-конференции во Франции Хацкевич старался сгладить неприятные моменты старта группового раунда ЛЕ и сосредоточился на мысли о концентрации своих подопечных накануне игры с "Ренном".

"Результат стоит на первом месте. Если мы в двух турах Лиги Европы вели в счете и сыграли вничью – мы потеряли очки. Чтобы выходить из группы мы должны выигрывать все матчи", - сказал Хацкевич.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают команду Хацкевича аутсайдером во встрече с французским "Ренном". При этом на победу киевлян принимаются ставки в размере 3,0, ничья - 3,2, а победа хозяев оценивается с коэффициентом в 2,4.

Ориентировочные составы

"Ренн": Диалло – Траоре, Гелен, Да Сильва, Бенсебайни – Гренье, Андре, Зеффан, Буриго – Бен Арфа — Сарр

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Шепелев, Гармаш, Буяльский — Цыганков, Вербич — Супряга

Где смотреть матч "Ренн" - "Динамо"

Встреча "Ренн" - "Динамо" начнется в 22:00, Арбитр — Тамаш Богнар (Венгрия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

Провал "Ворсклы" на старте группового раунда ЛЕ

Стартовые поединки полтавчан в Лиге Европы оказались неудачными. Подопечные Василия Сачко потерпели поражения в Лондоне от "Арсенала" со счетом 2:4 и дома от португальского "Спортинга" со счетом 1:2.

Вместе с тем "Ворскла" имеет неплохие шансы поправить турнирную ситуацию, при этом полтавчанам нужно успешно сыграть в спаренных матчах с аутсайдером группы Е. Очевидно, что для турнирной стратегии многое решит битва украинского и азербайджанского клубов в Баку.

Прогнозы букмекеров

В то же время букмекеры отвели "Ворскле" роль аутсайдера в третьем туре Лиги Европы. Коэффициент на победу полтавчан  составляет 5,15, ничья оценивается с коэффициентом 3,6, а победа хозяев поля оценивается в 1,68.

Ориентировочные составы

"Карабах": Вагнер — Медведев, Гусейнов, Ржезничак, Аголли — Мичел, Гараев, Матадов, Зубир — Озобич — Эмегара

"Ворскла": Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Артур – Скляр, Чеснаков, Шарпар, Кулач, Ребенок — Коломоец

Где смотреть матч "Карабах" - "Ворскла"

Матч "Карабах" - "Ворскла" начнется в 20:00, арбитр встречи — Рой Рейншрайбер (Израиль), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Отметим, что "Ворскла" и "Динамо" недавно встретились между собой в 12-ом туре украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу команды Хацкевича.

Напомним, донецкий "Шахтер" встретился в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити" 23 октября в Харькове. Донецкая команда потерпела сокрушительное поражение от британской — пропустила три гола, а в ответ не забила ни одного.

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Ворскла Карабах Лига Европа Динамо Киев Ренн
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