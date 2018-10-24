Лига Чемпионов: "Шахтер" - "Манчестер Сити" 0:3, видео голов, обзор матча

Шахтер - Манчестер Сити / Reuters

Донецкий "Шахтер" в третьем туре группового отбора Лиги Чемпионов, играя в Харькове, потерпел сокрушительное поражение от британского "Манчестера".

Это была третья встреча двух клубов - ранее каждый из них уже записал в свой актив по одной победе над своим соперником.

Могло ли случиться чудо? Нет, едва ли. "Горняки" уступали гостям во всем - особенно в скорости владения мячом. Впрочем, травмированный уставший "Шахтер" против полного сил обновленного "Мансити"... даже не смешно.

"Шахтер" попытался применить тактику своих извечных соперников из "Динамо" - оборона с периодическими короткими контратаками, нацеленная на изматывание противника. Не срослось - несмотря на самоотверженную работу Пятова, защищавшего ворота со всей своей пятовской самоотверженностью, несмотря на контратаки "горняков", счет размочил Силва, загнав мяч с практически пистолетной дистанции - Пятов просто не успел среагировать.

Второй тайм для дончан тоже начался с гола - в их ворота, когда "Мансити" "развел" "горняков", используя самые стандартные схемы (опасен не знающий тысячу приемов, а знающий один, но в тысяче вариаций). Автором гола стал Лапорт, которого банально "прозевали".

И третий гол забил еще один Силва - Бернард, когда измотанные контратаками дончане уже выдохлись.

Итоговый счет матча откровенно не порадовал - "горняки" "слили" всухую, не забив и гола в ответ - хотя и пытались.

Лига Чемпионов.

Группа F.

Третий тур

Харьков. ОСК "Металлист".

46 005 зрителей

Шахтер - Манчестер Сити 0:3

Голы: Давид Сильва 30, Эмерик Лапорт 35, Бернарду Силва 70

"Шахтер": Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Николай Матвиенко, Веллингтон Нем (Сергей Болбат 69), Майкон де Андраде, Исмаили, Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко (Алан Патрик 62), Фернандо (Дентиньо 84)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Джон Стоунс (Кайл Уолкер 80), Рахим Стерлинг, Эмерик Лапорт, Кевин Де Брюйне (Бернарду Силва 69), Давид Сильва, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Рияд Марез, Николас Отаменди, Габриэл Жезус (Филип Фоден 87)

Предупреждения: Сергей Кривцов 87 - Николас Отаменди 90+4