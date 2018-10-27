Заря - Александрия: прямая видеотрансляция матча тринадцатого тура УПЛ

27 октября 2018, 10:57

Главный арбитр встречи Юрий Можаровский даст стартовый свисток на стадионе "Славутич-Арена" в 17.00.

Заря Александрия
"Заря" - "Александрия" / "UA-Football"

Ситуация перед игрой. В субботу, 27 октября, в Запорожье состоится один из самых любопытных для болельщиков матчей 13-го тура Украинской Премьер-лиги. На "Славутич-Арене" в жестокой схватке сойдутся два клуба, претендующие на попадание в зону еврокубков - "Заря" и "Александрия". Команду из райцентра Кировоградской области безо всяких преувеличений стоит оценивать как главное открытие первого круга УПЛ сезона 2018/2019. Подопечные Владимира Шарана удобно расположились на третьем месте и без боя его точно отдавать не собираются. В двенадцати турах "Александрия" одержала восемь побед, причем три из них пришлись с 10-го по 12-й тур (3:2 с "Олимпиком" и "Черноморцем" и 2:1 с "Карпатами"). Причем по количеству забитых голов александрийцы идут вторыми, уступая только "Шахтеру"."Заря" же, по всей видимости, никак не может отойти от досадного вылета из отборочного турнира Лиги Европы. всего за первый круг луганчанам удалось набрать 14 очков и сейчас они занимают только седьмое место (разница забитых-пропущенных - 14:12). Подопечным Юрия Вернидуба удалось сыграть вничью и с "Динамо", и с "Шахтером", однако в целом они не могут одержать победу вот уже пять туров. После матчей с грандами УПЛ "Заря" сыграла "нулевку" со "Львовом", а также проиграла 1:2 "Ворскле" и 2:3 "Мариуполю".

Экспертная оценка и котировки букмекеров.

Как считают эксперты, фаворитами матча являются гости. "Заря" на "Славутич-Арене" в рамках УПЛ этого сезона выиграла только в одном матче из шести, а игроки "Александрии", что называется, играют "на полном ходу, не сбавляя оборотов".
В букмекерской конторе "Пари-Матч" на победу хозяев дается коэффициент 2.5, на ничью - 2.21, на победу гостей - 1.66.

Однако, из коллеги из конторы "Фаворит-спорт" считают, что у "Зари" гораздо больше шансов на триумф в этом матче. На победу луганчан они дают коэффициент 1.87, на ничью - 3.30, на победу александрийцев - 4.70.

Ориентировочные составы

Заря: Фелипе — Тымчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Силас, Харатин — Кабаев, Рафаэль, Кочергин — Леонардо

Александрия: Панькив — Микицей, Шендрик, Бондаренко, Пашаев — Гречишкин,, Запорожан, Банада — Ковалец, Полярус — Шастал

Дисквалифицированы: Караваев — нет

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале "УНИАН":

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футбол Спорт Заря УПЛ Александрия украинская Премьер-лига
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