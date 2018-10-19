"Не допущу": гендиректор клуба УПЛ резко выступил против футболистов-геев в команде

Сергей Рафаилов против геев в команде. Категорически / zarya-lugansk.com

Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Сергей Рафаилов категорически высказался против футболистов с нетрадиционной ориентацией в составе команды; функционер пообещал, что ни в коем случае не допустит подобного.

"Я зашел выпить кофе недалеко от нашего отеля в Манчестере. В кафе сидел мужчина, и тут он поднимается и бежит навстречу. Я думал там будет девушка, но туда зашел парень. У нас тоже сейчас модно, когда парни встречаются, обнимаются, но это был другого рода поцелуй. Это был поцелуй в губы, причем такой длительный. Потом я начал обращать внимание. Я против пропаганды этого. Не призываю же убивать или сажать. Я не допущу, чтобы они попали в "Зарю". Это для меня неприемлемо, однозначно",– сказал Рафаилов в интервью FootballHub.

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Напомним, в Киеве 17 июня прошел ежегодный гей-парад — "Марш равенства в поддержку ЛГБТ", в нем, в частности, приняла участие депутат Европарламента Ребекка Хармс. Узнать больше о мероприятии можно здесь.