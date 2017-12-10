Скандал в Александрии. Футболисты "Динамо" пытались разобраться с арбитром в судейской — СМИ

После матча 19-го тура украинской Премьер-лиги в Александрии, в котором местный клуб сыграл с киевским "Динамо" со счетом 0:0, киевлянин Евгений Хачериди пытался прорваться в судейскую комнату.

Футболисты киевлян почти всем составом на повышенных тонах общались с главным арбитром матча Юрием Можаровским из-за неудовлетворительного судейства, пишет xsport.ua.

Футболисты гостей были возмущены тем, что рефери не поставил пенальти в ворота соперника, когда те нарушали правила против Томаша Кадара и Жуниора Мораеса. Следует отметить, что в этой игре Можаровский показал красную карточку нападающему "Динамо" Артему Беседину, который только недавно появился в игре со скамейки для запасных.

Хачериди пытался выяснить отношения с судьей уже в комнате, однако туда его не пустили.

В свою очередь, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после матча заявил: "Хочется сказать о судействе. Возможно, арбитр еще не снял корону после того, как его признали лучшим арбитром Украины. Пусть он посмотрит те моменты, которые были в сегодняшней игре, а также пусть посмотрят их те, кто отвечает за судейство. Если это лучший арбитр страны, тогда я не знаю, в каком направлении мы движемся. Поэтому наши арбитры не судят в Европе, не участвуют в международных турнирах, таких как чемпионат Европы или мира".