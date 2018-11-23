Александр Усик рассказал о "жабе"

Когда долго и жестко тренируешься, а потом побеждаешь соперника в первом раунде боя, появляется "жаба", сообщил Александр Усик / УНИАН

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик сказал, что к любому противнику нужно готовиться крайне жестко.

Появляется "жаба", когда "валишь три месяца, умираешь, сжигаешь себя, выходишь на ринг в первом раунде заканчиваешь", рассказал спортсмен в интервью YouTube-каналу Usyk17.

По словам собеседница, в поединке нужна интрига.

"Во-первых, неважно какой спортсмен, — ты крайне жестко тренируешься. Ты отдаешься на все сто. И если он меньше… технически, физически, все равно к нему так же сложно надо тренироваться…", — отметил боксер.

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.