"Животик прячешь": Милевский опубликовал горячее фото с отдыха

Артем Милевский выложил горячее фото / ФК Динамо-Брест

Артем Милевский опубликовал в своем Инстаграм горячее фото с отпуска на Бали. Украинец лежит в одних шортах на фоне море со стаканами прохладных напитков.

В сезоне-2019 нападающий вместе с Динамо Брест прервал 13-летнюю гегемонию БАТЭ и впервые в истории стал чемпионом Беларуси. Милевский после чемпионского матча с Витебском не сдержал слезу.

Ранее футболист заявил, что мечтает вернуться в киевское Динамо в качестве тренера или в руководство клуба. Он покинул "бело-синих" в 2013 году, перейдя в Газиантепспор.

Подписчики оставили массу комментариев, в том числе шуточных.

"ЖВотик прячешь", "Артем, хватит гореть, а то обратно в Динамо Киев отправят", "Алиев скоро приедет?)" - подобные комментарии можно увидеть под постом Артема Милевского.