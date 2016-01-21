В Германии биатлонистка Бондарь "настреляла" серебро, в Италии — Пидгрушная попала в пятерку лучших

Сегодня, 21 января, стартовая гонка шестого этапа Кубка Международного союза биатлона (IBU) в немецком Арбере увенчалась очередным подиумом украинской команды.

Яна Бондарь сумела выиграть "серебро" в спринте, сообщает Проспорт.ТСН.

Компанию Яне на подиуме составили Ольга Якушова и Галина Нечкасова из России, которые заняли первое и третье места соответственно.

Среди других украинок аналогичную безупречную стрельбу сумела продемонстрировать Анастасия Меркушина. Однако в чистом ходе Настя проиграла Бондарь почти минуту, и на финише стала 11-й.

Сегодня в итальянском Антхольце завершилась спри ондарь нтерская гонка у женщин в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, которая заняла 5 место.

Юлия Джима финишировала на 15-м месте, Валентина Семеренко на 21-м, а Ольга Абрамова и Ирина Варвинец не попали в 30-ку сильнейших. Победительницей гонки стала Ольга Подчуфарова из России, которая преодолела дистанцию за 21 минуту 01,9 секунды.

Напомним, нескольки днями ранее украинские биатлонисты, кроме победы на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), сегодня выиграли первенство и на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Фото: Facebook НОК Украины