"Украинские атаманы" начнут новый сезон в Виннице с "Китайскими драконами"

30 января в Виннице пройдет дебютная матчевая встреча "Украинских атаманов" в VI сезоне Всемирной серии бокса.

Соперниками нашей команды будут представители Китая — "China Dragons" ("Китайские драконы"), сообщает пресс-служба "атаманов".

В рамках предстоящего противостояния команды будут соревноваться в весовых категориях группы "С2", а именно: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и +91 кг.

В нынешнем сезоне соревнований "Китайские драконы" уже успели провести одну матчевую встречу. В рамках первого круга соревнований китайская команда в напряженном противостоянии уступила "Турецким завоевателям" со счетом 2:3. Поединки первого круга соревнований "Украинских атаманов" против "Кубинских укротителей" были перенесены на март текущего года.

В целом календарь выступлений "Украинских атаманов" на групповом этапе шестого сезона соревнований Всемирной серии бокса выглядит следующим образом:

29 января — УКРАИНА — группа C2:

"Украинские атаманы" — "Китайские драконы"

12 февраля — УКРАИНА — группа С1:

"Украинские атаманы" — "Турецкие завоеватели"

27 февраля – УКРАИНА – группа С2:

"Украинские атаманы" — "Кубинские укротители"

12 марта — КИТАЙ — группа С1:

"Китайские драконы" — "Украинские атаманы"

31 марта – КУБА – группа С1:

"Кубинские укротители" — "Украинские атаманы"

2 апреля — ТУРЦИЯ — группа С2:

"Турецкие завоеватели" — "Украинские атаманы"

Как и в предыдущем сезоне выступления команд в соревнованиях WSB будут делиться на две группы весовых категорий С1 и С2. В С1 включены: 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг и 91 кг. Соответственно в С2: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и +91 кг.

Относительно других подгрупп, а их в обновленном формате соревнования в 6-м сезоне WSB четыре, то они составлены следующим образом:

Группа B:

Англия — Мексика — Марокко — США

Группа С:

Аргентина — Венесуэла — Польша — Россия

Группа D:

Казахстан — Азербайджан — Пуэрто-Рико — Узбекистан

По регламенту соревнований из каждой подгруппы в плей-офф выйдут по две лучшие команды.

Видео: youtube.com