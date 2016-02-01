Курченко поймали на попытке вывести в Россию средства за трансфер бразильца

Владелец "Металлиста" Сергей Курченко пытался вывести деньги, полученные в качестве очередного транша за продажу бразильца Диего Соузы, из казны клуба.

Об этом сообщил руководитель профсоюза футболистов Олег Печерный передает Matchday.ua.

"Я знаю, что на днях на счета клуба зашли деньги от трансфера бразильца Диего Соузы. Вместо того, чтобы погашать долги и платить заработную плату футболистам и работникам клуба, Курченко со своими подельниками хотел вывести эти деньги в Россию. Я отправил документы в прокуратуру Харьковской области, проинформировав прокурора области о деятельности Курченко и его подельников. По моей информации, на эти деньги наложен арест", — сказал Печерный.

"По просьбе руководства "Металлиста" мы написали письмо, в котором просили приостановить дело о невыполнении контрактных обязательств перед Олегом Шелаевым и Эдмаром. Но если все так будет продолжаться, то проинформируем об этом УЕФА и будем просить забрать аттестат и снять "Металлист" с чемпионата".

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР объявили "охоту" на жадного и бессовестного Курченко.