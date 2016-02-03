Подготовительный сбор "Днепра": минимальная победа над норвежцами, видео гола

Днепропетровский "Днепр" продолжил победную серию на подготовительных сборах до трех матчей.

Все матчи были выиграны с минимальным счетом 1:0, передает ТСН.

3 февраля команда Мирона Маркевича благодаря голу бразильского защитника Лео Матоса обыграла норвежский "Хеугесунн". Матос забил с подачи Владимира Адамюка на 44-й минуте игры.

4-го февраля у днепрян будет выходной. А следующий спарринг состоится 7 февраля против ангольской "Бенфика Луанда" (17:30).

Напомним, ранее сообщалось, что бывший вратарь "Днепра" продолжил карьеру в турецкой Суперлиге.

Видео: Футбольный клуб "Днепр".