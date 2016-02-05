"Шахтер" продал своего лидера в Китай

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что футбольный клуб продал своего полузащитника и лидера Алекса Тейшейру в Китай.

Об этом наставник "горняков" сообщил французской газете L'Equipe, пишет football.ua.

В то же время издание, ссылаясь на сведения СМИ уточнило, что китайский "Цзянсу Сунин" предлагал за футболиста 50 млн евро.

"Это правда, мы его продали (лидера "горняков" — ред.) в Китай", — приводят журналисты слова наставника донецкой команды.

Напомним, ранее Алекс Тейшейра заявлял, что уже в январе текущего года хочет покинуть стан "Шахтера" и перебраться в другой чемпионат. Ознакомиться с его мнением можно здесь.