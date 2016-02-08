Перебить предложение чемпионов: "Шахтер" хочет перехватить молодого таланта "Зари"

Донецкий "Шахтер" предложил луганской "Заре" 2 млн долларов за Ивана Петряка и проценты от последующей продажи.

Ранее киевское "Динамо" предложило луганскому клубу 1 млн евро за 21-летнего игрока, но "Заря" отказалась от сделки, пишет Dynamo.kiev.ua.

В свою очередь, руководство луганского клуба рассчитывало выручить за молодого хавбека 5 млн евро. Сам Петряк заявлял, что хочет завершить сезон в "Заре".

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" усилилось еще одним новичком: Федорчук подписал контракт с клубом.

Фото: dynamo.kiev.ua.