Предсезонный сбор "Днепра": убедительная победа над испанцами

"Днепр" провел заключительный спарринг.
Во вторник, 9 февраля, днепропетровский "Днепр" провел заключительный спарринг на подготовительном сборе в Испании.
Соперником команды Мирона Маркевича стал футбольный клуб "Марбелья", передает ТСН.
Подопечные Мирона Маркевича победили со счетом 3:0. Отличились Роман Зозуля (15'), Евгений Селезнев (65') и молодой хавбек Егор Назарин (85').
Напомним, ранее сообщалось, что на предсезонном сборе "Днепр" минимально победил норвежцев.
Видео: Футбольный клуб "Днепр".