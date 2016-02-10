Украинские судьи оказались в центре теннисного скандала — СМИ

Украинские судьи вместе с коллегами из Турции и Казахстана оказались в эпицентре крупнейшего теннисного скандала, связанного с договорными матчами. Арбитры попали под подозрение в получении взяток от ставочных синдикатов.

По информации авторитетного британского издания The Guardian, предполагается, что сидящие на вышках рефери доводили счет матчей до заранее оговоренных значений, пишет Обозреватель.

По информации агентства, двое судей уже получили дисквалификации, в отношении еще четырех ведется расследование, их имена пока не называются.

Сообщается, что арбитры занимались кортслайдингом — разновидностью ставочной деятельности, использующей задержку между реальным изменением счета матча и его отображением в онлайн-базах данных. Они нарочно задерживали обновление счета в матчах, чтобы их подельники могли делать ставки.

Представитель Казахстана Кирилл Парфенов был пожизненно отстранен от деятельности, предложив коллеге проводить манипуляции со счетом. Позднее хорват Денис Питнер получил годичную дисквалификацию — он регулярно заходил на аккаунт, с которого делались ставки на теннисные матчи, говорится в сообщении.

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