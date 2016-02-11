Испанские сборы: победа "Динамо" и ничья "Шахтера": видео голов

Лидеры украинской Премьер-лиги продолжают подготовку к весенней части сезона на предсезонных сборах в Испании.

Киевское "Динамо" в Испании встречалось с ангольской "Бенфикой", сообщает ZN.UA.

Киевляне владели инициативой по ходу матча, но отличиться смогли только под конец встречи, причем победный дубль сделал молодой Яремчук. Сперва форвард отличился после ошибки защитника "Бенфики", а затем забил вновь после скидки соперника, нанеся точный удар метров с одиннадцати.

Донецкий "Шахтер" в Испании сыграл вничью с молдовской "Дачией". Команды провели два тайма по полчаса и успели по одному разу огорчить друг друга. "Дачия" забила за две минуты до перерыва, а "Шахтер" - спустя две минуты после: Борячук отличился, реализовав пас Зубкова. Этой игрой "Шахтер" завершил программу сбора в Испании и возвращается в Киев.

"Динамо" — "Бенфика" (Ангола) — 2:0

Голы: Яремчук (82, 88)

"Шахтер" — "Дачия" (Молдова) — 1:1

Голы: Борячук (47) - Степанович (43)

Напомним, ранее сообщалось, что на сборах в Испании "Динамо" потерпело поражение, а "Шахтер" сыграл вничью.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: ФК "Динамо" Київ.