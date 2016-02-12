Коноплянка вывел "Севилью" в финал кубка Испании

Лидер атаки сборной Украины и испанской "Севильи" Евгений Коноплянка помог своей команде пробиться в финал Кубка Испании-2015/16.

Вчера, 11 февраля, в Виго состоялся матч "Сельта" — "Севилья", в котором хозяева поля выигрывали 2:0 (дубль на счету Яго Аспаса на 35-й и 55-й минутах), однако гости не спасовали и сравняли счет.

Первый мяч на 57-й минуте отквитал Эвер Банега, второй на 87-й минуте наш Евгений, сделав это спустя четверть часа после выхода на поле на замену.

Этот гол в ворота "Сельты" стал для Коноплянки уже седьмым мячом, забитым за новую команду. Также на его счету 8 голевых пасов.

Благодаря победе в первой игре — 4:0, "Севилья" прошла в финал и там теперь поборется за трофей с "Барселоной".

Украинец уже опубликовал в соцсети свое фото с довольными партнерами по команде. "Исторический момент, мы в финале Кубка Короля", — подписал снимок Коно.

Напомним, Коноплянка вошел в ТОП-100 лучших футболистов года, составленный британской The Guardian.

Фото: Instagram.com/konoplyanka.22