УЕФА завел дело против российского футболиста, который додумался надеть майку с фото Путина

Против полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который на стадионе в Стамбуле продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело.

Об этом рассказали в пресс-службе УЕФА, передает ТАСС.

"Игроки не должны демонстрировать элементы одежды, на которых размещены политические, религиозные, личные заявления, а также изображения или логотипы", — говорится в заявлении УЕФА.

Отмечается, что Тарасов по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким клубом "Фенербахче", который прошел во вторник в Стамбуле, снял футболку, под которой оказалась майка с портретом Путина.

Поступок футболиста является нарушением пункта 7 статьи 14 дисциплинарного регламента организации, игрок может быть наказан в соответствии с правилами.

В дисциплинарном регламенте УЕФА подчеркивается, что "все формы идеологической, политической и религиозной пропаганды запрещены".

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 16 февраля, в Стамбуле автобус с российскими футболистами и фанами забросали камнями.

Фото: @molniasport.