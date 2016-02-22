Украинец завоевал "золото" немецкого этапа Гран-при по дзюдо

В воскресенье, 21 февраля, в городе Дюссельдорф завершился немецкий этап Гран-при по дзюдо, его победителем стал украинец Яков Хаммо.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что наш соотечественник завоевал "золото" в самой тяжелой весовой категории — свыше 100 кг.

"На пути к подиуму он победил Абдулло Тангриева из Узбекистана, Сунг-Мин Кима из Республики Корея, египтян Ахмеда Вахида и Ислама Эль Шехаби", — добавили журналисты.

По их данным, 27-28 февраля дзюдоисты поборются на Открытом Кубок Европы в Праге (Чехия), а женщины-представительницы этого вида спорта — на Открытом Кубке Европы в Варшаве (Польша).

Напомним, ранее на проходящей в южнокорейском городе Кванджук XXVIII Всемирной летней Универсиаде мужская команда украинского государства по дзюдо завоевала бронзовые награды.

Фото: noc-ukr.org