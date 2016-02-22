Ребров рассказал, за счет чего "Динамо" может победить "Манчестер Сити"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал о подготовке к 1/8 Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" и о шансах своей команды в двух матчевом противостоянии.

Об этом наставник киевлян поделился в интервью "Команде", передает Dynamo.kiev.ua.

"Мы с помощниками посмотрели достаточно игр соперника — и вживую, и по видео. Материала хватает, и с ним уже ознакомлены ребята. Дай Бог, чтобы проделанная нами работа помогла команде...

Не секрет, что "Манчестер Сити" — один из самых богатых клубов мира. Однако мы будем готовиться ко встрече с ним в своем привычном режиме. Уверен, что ребята и без нас понимают важность этих матчей и готовы отдать все силы на поле. В каждом поединке они обязаны быть, в первую очередь, командой. Результат может быть любым, но болельщики не должны стыдиться за нас. Шансы у нас есть.

Да, "Манчестер Сити" потерпел несколько поражений, но, на мой взгляд, уступил не по игре. Дело не в этом. Дело в том, что эта команда все равно остается командой высокого уровня. И готовиться ко встрече с ней нужно очень серьезно, что мы, в общем-то, и делаем. Я уверен, что у "Динамо" есть свое лицо, и надеюсь, что мы покажем его уже в ближайшую среду. Пускай это звучит банально, но своего соперника мы уважаем, но ни в коем случае не боимся. Хотим показать тот футбол, который мы показывали осенью в играх Лиги чемпионов", — заявил Ребров.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" отвергло рекордное предложение из Китая по трансферу Ярмоленко.