В ФИФА хотят увеличить число команд в финальной части Чемпионата мира

Кандидат в президенты ФИФА Джанни Инфантино призвал увеличить количество участников Мундиаля и настаивает на 40 сборных в финальных стадиях Чемпионата мира.

Он настаивает на том, чтобы в 2026 году на главном футбольном турнире выступило 40 команд. Сейчас в финальной стадии ЧМ могут выступать лишь 32 команды, пишет ТСН.

"Считаю, что на Чемпионате мира должно играть 40 команд с 2026 года. Это уникальное событие, которое приковывает внимание всего мира каждые четыре года и является самым мощным инструментом для продвижения футбола в каждом уголке мира", — заявил Инфантино.

Напомним, ранее Украина поддержала Инфантино на выборах президента ФИФА, которые пройдут 26 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что коррупционеры из ФИФА обогатились на 200 миллионов.