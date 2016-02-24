Главная задача для Сергея Реброва: анонс матча "Динамо" — "Манчестер Сити"

Сегодня, 24 февраля, на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" примет "Манчестер Сити", которые сыграют матч 1/8 Лиги чемпионов.

У ряда футболистов "МанСити" — Харта, Компани, Сабалеты, Коларова, Туре, Сильвы — вряд ли выветрились воспоминания, как пять лет назад киевляне выбили их в 1/8 финала Лиги Европы, пишет Sport.ua.

"Динамо" вступает во вторую часть сезона исключительно с позитивными эмоциями, которые дает уже сам по себе факт участия в матчах плей-офф Лиги чемпионов, пишет журналист издания Анатолий Подвойский. Но, как и перед первым матчем "Шахтера" в Лиге Европы неделю назад, отсутствие серьезных официальных матчей — главная глобальная проблема нашего клуба. Какие при этом издержки, показала игра "горняков" против "Шальке", и если считать, что "Динамо" их удастся избежать, это только тешить себя иллюзиями.

Главная задача для Сергея Реброва, для которого в качестве тренера матч столь высокого уровня впервые, — постараться все эти издержки минимизировать. Что же до результата, то благоприятным для "Динамо" он видится в том, чтобы сегодня вечером он был таким, который не превратил бы ответный матч на "Этихаде" в формальность, или шансы в нем не были бы для киевского клуба из разряда теоретических. Ответная игра по календарю 15 марта, и за три недели "динамовцы" обязательно добавят по всем компонентам игровых кондиций.

38-летний Антонио Матеу Лаос, который выведет "Динамо" и "Манчестер Сити" на поле НСК "Олимпийский", свою карьеру арбитра начал с 1999 года с третьего дивизиона, и в 2008-м году добрался до работы на матчах Примеры. Категория арбитра ФИФА была присвоена ему в 2011 году, и с того времени в активе испанца 49 международных матчей — предстоящий будет юбилейным. Входит в первую категорию арбитров, так что матчи Лиги чемпионов для него привычное дело. На матчах украинских команд Антонио Матеу Лаос работал дважды — в сезоне-13/14 в Лиге Европы это были игры с участием "Черноморца" и "Днепра". Что до выносимых наказаний, то в предыдущих играх испанец назначил 11 пенальти, из которых 9 в ворота хозяев. Красные карточки предъявлялись 7 раз (соотношение хозяева-гости 2-5), а желтые 162 раза, что составляет 3,31 за игру.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Шовковский, Хачериди, Данило, Вида, Драгович, Гармаш, Рыбалка, Буяльский, Гонсалес, Ярмоленко, Теодорчик

"Манчестер Сити": Харт, Клиши, Компани, Отаменди, Сабалета, Сильва, Стерлинг, Фернандиньо, Туре, Фернандо Регес, Агуэро

Травмированные: Морозюк, Рыбка, Сидорчук ("Динамо") — де Брейне, Делф, Мангаля, Хесус Навас, Бони, Санья ("Манчестер Сити")

Дисквалификации: Антунеш ("Динамо")

Напомним, 18 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Во Львове донецкий "Шахтер" принимал "Шальке" из Гельзенкирхена. Результат матча остался ничейным — 0:0.