Кубок мира по художественной гимнастике: 7 наград в копилке сборной Украины

На Кубке мира в Финляндии украинские гимнастки завоевали 7 наград, причем 5 из них выиграла чемпионка Анна Ризатдинова.

В Эспоо, городе-спутнике Хельсинки, столицы Финляндии, прошел Кубка мира категории В по художественной гимнастике, сообщает XSPORT.ua.

Отмечается, что сборная Украина, выступавшая на соревнованиях основным составом, заработала семь наград. В первый день Ризатдинова выиграла бронзу в абсолютном первенстве, а сегодня добыла два золота, серебро и бронзу в отдельных предметах.

Кроме того, сборная Украины в групповых упражнениях, заняв 6 место в абсолюте в субботу, на следующий день компенсировала этот результат бронзовыми наградами в упражнениях с лентами и с булавами-обручами.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец завоевал "серебро" чемпионата мира по спортивной гимнастике.