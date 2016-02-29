Новым президентом УПЛ единогласно избран Владимир Генинсон

Новым президентом Украинской премьер-лиги отчетно-выборные Общие сборы ПЛ определили Владимира Генинсона.

За единого кандидата Генинсона полномочные представители клубов ПЛ проголосовали единогласно, сообщает УНИАН.

Отмечается, что за безальтернативную кандидатуру единогласно проголосовали все присутствующие на выборах — представители 13 из 14 клубов УПЛ. Исключение составил запорожский "Металлург", чей представитель на собрании отсутствовал.

Генинсон известен тем, что в 2011 году был назначен на должность директора по эксплуатации НСК "Олимпийский" Национальным агентством по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы-2012 и реализации инфраструктурных проектов.

С марта по декабрь 2015 года занимал должность исполнительного директора Федерации футбола Украины. С декабря 2015 — руководитель Службы взаимодействия с ФИФА и УЕФА.

Напомним, ранее Генинсон заявлял о том, что формат чемпионата Украины по футболу необходимо расширять до 16-ти клубов.

Фото: trust.ua.