Клубы УПЛ утвердили новый формат чемпионата Украины с 12 командами

В понедельник, 29 февраля, на собрании клубов украинской Премьер-лиги был утвержден формат чемпионата сезона 2016/17.

Большинство клубов УПЛ поддержало идею проведения чемпионата с 12-ю командами в два этапа, сообщает Sport.ua.

Отмечается, что на первом этапе 12 клубов сыграют друг с другом дома и на выезде и определят 6 команд, которые во втором этапе поведут борьбу за чемпионство и еврокубки. 6 команд, которые заняли на первом этапе последние места, во втором будут определять между собой два места, которые понизят их дивизионом ниже.

Такой формат чемпионата — финальное предложение от клубов УПЛ, которое должно быть утверждено на ближайшем Исполкоме ФФУ.

Напомним, ранее сообщалось, что новым президентом УПЛ единогласно избран Владимир Генинсон.