Бывшего игрока "Аякса" обвиняют в покушении на убийство

Нидерландского футболиста, полузащитника Эвандера Сно, бывшего игрока амстердамского "Аякса" и "Селтика" из Глазго, обвиняют в покушении на убийство.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Sky Sports.

В то же время агентство уточнило, что в 2013 году спортсмен и двое его родственников избили двух человек, они наносили им, в частности, удары в голову.

"Все слишком преувеличено. Была драка с участием знакомых, но я оборонялся и точно не бил лежащих на земле людей", — приводят журналисты слова Сно.

По их данным, сейчас футболист находится в поисках нового клуба, а последним местом работы голландца был бельгийский "Вестерло".

Напомним, ранее сообщалось, что российский футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов будет наказан клубом за то, что после матча 1/16 финала Лиги Европы снял футболку, под которой оказалась майка с изображением президента РФ Владимира Путина.