Кубок Украины: "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью, видео голов

Во вторник, 1 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу между столичным "Динамо" и "Александрией", который завершился со счетом 1:1.

Об этом пишет football.ua.

"Матч в Киеве шел с заметным преимуществом "Динамо", но первыми счет открыли футболисты "Александрии", — отметили журналисты.

"Александрия" — "Динамо" К 1:1;

Голы: Басов, 29 — Ярмоленко, 67;

"Александрия": Новак — Путраш, Басов, Шендрик, Чеботаев — Запорожан, Леонов (Эсеола, 73), Козак (Старенький, 80), Банада — Таргамадзе (Чорний, 73), Пономарь;

"Динамо" К: Рудько — Антунеш, Хачериди, Драгович, Вида — Петрович, Велозу, Буяльский (Гармаш, 66) — Гонсалес (Гусев, 66), Яремчук (Теодорчик, 46), Ярмоленко;

Предупреждения: Чорний — Гонсалес, Хачериди.

Видео голов

Напомним, ранее в Днепропетровске состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу между местным "Днепром" и днепродзержинской "Сталю", он завершился со счетом 3:0. Видео голов можно посмотреть здесь.

Фото: fcdynamo.kiev.ua, видео: Dynamo Fan TV