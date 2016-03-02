На Евро-2016 сборная Украины может сыграть без зрителей

УЕФА совместно со спецслужбами Франции разработали резервный план по проведению чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщает L'Equipe, пишет "РБК-Украина".

После громких терактов 13 ноября в Париже, когда погибло 130 человек, а один из взрывов произошел рядом со стадионом, на котором проходил товарищеский матч Франция — Германия, УЕФА приняло решение разработать альтернативный план проведения Евро.

В случае возникновения угрозы теракта матчи Евро будут перенесены на другие места, а на сами поединки не будут пускать зрителей.

Отмечается, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 10-го июня по 10-го июля. В турнире во второй раз в своей истории примет участие сборная Украины, которая сыграет с Германией, Польшей и Северной Ирландией в группе.

Напомним, ранее были названы соперники сборной Украины в товарищеских матчах перед Евро-2016.