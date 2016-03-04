Экс-игрок "Металлиста" подписал контракт с "Атлетико"

Бывший игрок харьковского "Металлиста", 20-летний полузащитник Юрий Ткачук подписал контракт с испанским "Атлетико".

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные его агента.

В то же время агентство уточнило, что украинец будет выступать во второй команде клуба.

"О сроках и прочих условиях контракта информации нет", — добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий днепропетровского "Днепра" Никола Калинич продолжит карьеру в итальянской "Фиорентине". Узнать больше о переходе футболиста в новый клуб можно здесь.