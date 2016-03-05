Чемпионат Украины: "Динамо" победило "Днепр", две пары середняков разошлись ничьими, видео голов

Сегодня, 5 марта, состоялись три матча 17 тура Чемпионата Украины по футболу: "Чорноморец" – "Карпаты", "Сталь" – "Александрия" и "Динамо" К – "Днепр".

В центральном матче чемпионата "Динамо" обыграло "Днепр". После сегодняшней победы они вышли на первое место в турнирной таблице. В активе команды — 46 очков

Динамо - Днепр 2:0

Голы: Ярмоленко, 20, Гусев, 39

1:0. Видео гола Ярмоленко

2:0. Видео гола Гусева

"Динамо": Шовковский — Вида, Хачериди, Драгович, Антунеш — Гармаш (Сидорчук, 74) — Гусев (Яковенко, 71), Велозу, Буяльский, Ярмоленко — Теодорчик

"Днепр": Лаштувка — Федецкий (Андерсон Пико, 83), Гуйе, Чигринский, Лео Матос — Ротань, Шахов — Матеус, Безус (Гама, 46), Лучкевич (Руис, 46) — Зозуля

Предупреждения: Матос, Ротань, Зозуля

Днепродзержинская "Сталь" и "Александрия" в первом матче после возобновления чемпионата Украины забили четыре гола на двоих.

"Сталь" – "Александрия" – 2:2

Хозяева поля первыми вышли вперед, однако в итоге вынуждены были отыгрываться.

Голы: Кравченко (15), Дебелко (74) – Пономарь (28), Запорожан (59, пен)

Несмотря на два забитых мяча, первый тайм выдался бедным на интересные события. Кроме результативных ударов Кравченко и Пономаря, отметить больше и нечего, пишет ua-football.com.

"Сталь" лучше действовала с точки зрения организации игры. Хозяева плотно встречали своих оппонентов, почти не оставляли соперникам свободных зон. Вместе с тем, днепродзержинцы не разгуливали и на чужой половине поля. Но однажды все же поймали соперника на ошибке. "Александрийцы" отбились после розыгрыша стандарта, но пошло наступление "Стали" вторым темпом. Из глубины мяч доставили на левый фланг к Джордже Лазичу; тот прострелил в центр, Гор Малакьян махнул мимо мяча, а вот Антон Кравченко с близкого расстояния не промахнулся –1:0.

"Александрия" отыгралась через тринадцать минут. После передачи Банады мяч, подправленный Кулишом, долетел до Давида Таргамадзе; грузин мощно пробил, Панькив сумел среагировать на выстрел, не позволив мячу залететь в сетку. Кожаный, впрочем, от стойки отлетел к Пономарю, которому не составляло труда с близкого расстояния точно пробить в угол.

Иной была картина в первой половине второго тайма. "Сталь" сдала позиции и уже "Александрия" диктовала свои условия. На 54-й минуте Панькива от второго гола спасла лишь стойка: после борьбы в центре поля мяч отлетел в зону центральных защитников "Стали". Антон Кравченко ошибся, позволив Пономарю выйти на ударную позицию. Нападающий приблизился к воротам и пробил – штанга. Прошло три минуты – и у ворот Панькива вновь было жарко. Это Таргамадзе пробил со штрафного. Вратарь в эффектном прыжке парировал удар.

"Александрия" давила, но второй гол забила в результате неоднозначного решения Сергея Бойко: после розыгрыша углового Гор Малакьян и Станислав Микицей смело пошли на мяч. Произошло столкновение, в результате которого на газоне оказались оба игрока. Арбитр расценил это как нарушение правил со стороны футболиста "Стали". Долгие протесты днепродзержинцев ничего не изменили. С пенальти отличился Андрей Запорожан.

"Сталь": Панькив, Воронин, Кравченко, Барановский (Будник, 64), Ищенко, Малакян (Дебелко, 74), Карасюк, Лазич, Каленчук, Малакян, Васин.

"Александрия": Леванидов, Путраш, Имереков, Микицей, Басов, Таргамадзе, Запорожан, Банада, Козак (Черный, 66), Пономарь (Леонов, 80), Кулиш (Шендрик, 90).

Предупреждения: Барановский (3), Козак (14), Васин (18), Ищенко (50), Кравченко (56), Микицей (68), Малакян (70), Черный (82), Карасюк (90).

"Черноморец" – "Карпаты" – 0:0

Одесситы продолжили безвыигрышную серию до шести матчей.

Львовский тандем тренеров Олег Лужный/Владимир Безубьяк дебютировал в чемпионате Украины с ничьей. Львовяне не сумели забить, но и не позволили это сделать сопернику.

Одесситы не знают радости побед уже на протяжении шести матчей, а львовяне последний раз выигрывали два тура назад.

В этом матче, как сообщается на сайте команды, первый удар "моряки" нанесли уже на 4-й минуте, с левого угла штрафной площади пробивал Кабаев — Мысак был начеку. Через пять минут проверил бдительность Мысака Ковалец.

У львовян двумя штрафными ударами запомнился Карноза. Третий же в его исполнении чуть было не привел к неприятностям: острую передачу головой замыкал Бланко-Лещук. К счастью для хозяев — промахнулся. Больше опасных моментов в первом тайме вплоть до последней компенсированной минуты не возникло, если не считать спорной ситуации, когда, по мнению одесситов, кто-то из защитников "Карпат" сыграл рукой в своей штрафной площади. А на исходе первой половины встречи гости сбили на углу штрафной Куценко. Мяч после удара Ковальца пролетел в опасной близости от перекладины.

Во втором тайм игра долгое время шла без ворот. Напряжение в штрафных площадках в основном возникало после розыгрыша стандартных положений. Один из них чуть было не привел к голу. Ковалец коварно закрутил мяч в направлении дальней "девятки". Мысак оказался не у дел, но Филимонову, чтобы открыть счет, не хватило роста. "Карпаты" чуть было не добились успеха тоже после "стандарта" — углового. Чуть было не воспользовались небрежностью защитников гостей Татарков с Хобленко, но не хватило мастерства. Львовяне ответили любезностью: вышедший на замену Чачуа, наверное, сам не сможет объяснить, как он промахнулся метров с десяти.

Обеим командам нельзя было отказать в желании, но матч показал, что футболисты лучшей формы пока не достигли.

Черноморец - Карпаты - 0: 0. Видео матча

"Черноморец": Безрук, Ковалец (Смирнов, 82),Мартыненко, Азацкий, Данченко, Куценко, Татарков (Силвио, 85), Матеус, Кабаев, Филимонов, Хобленко (Барилко, 80).

"Карпаты": Мысак, Пластун, Неплях (Худобяк, 37), Костевич, Мирошниченко, Голодюк, Карноза (Чачуа, 76), Ксенз (Окечукву, 80), Гитченко, Кадимян, Бланко Лещук.

Предупреждения: Хобленко (19), Костевич (42), Кабаев (58), Голодюк (83), Барилко (86).

Фото: ua-football.com;dynamo.kiev.ua;Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол; ТСН