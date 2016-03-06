Премьер-лига: "Олимпик" уходит от поражения в матче с "Зарей", видео голов

В воскресенье, 6 марта, в рамках Премьер-лиги встречались донецкий "Олимпик" и луганская "Заря".

Матч завершился вничью 1:1, сообщает Football.ua.

На 58-й минуте "Заря" открыла счет. Никита Каменюка подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил прострел низом в центр чужой штрафной, откуда Филипп Будковский ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Однако на 71-й минуте "Олимпик" сумел отыграться. Виталий Гошкодеря попытался пробить из-за пределов штрафной, но вышел вместо этого пас на Антон Поступаленко, после чего тот вышел один на один и отправил мяч в сетку.

"Олимпик" — "Заря" 1:1

Голы: Поступаленко, 71 — Будковский, 58

"Олимпик": Махарадзе — Гошкодеря, Шестаков, Федорив (Конде, 82), Немчанинов — Петров, Огиря — Танчик, Поступаленко (Драченко, 78), Моха — Матяж (Степанюк, 65)

"Заря": Н. Шевченко — Каменюка, Сиваков, Форстер (Липартия, 72), Опанасенко — Чайковский, Танковский (Тотовицкий, 78) — Караваев, Любенович, Петряк — Будковский (Квасов, 89)

Предупреждения: Немчанинов, Петров, Федорив, Шестаков, Танчик

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" победило "Днепр".

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