Премьер-лига: уверенная победа "Шахтера" во Львове

В воскресенье, 6 марта, во Львове состоялся матч украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Мирчи Луческу, пишет Football.ua.

"Горняки" открыли счет на 9-й минуте. Дарио Срна со штрафного идеально уложил мяч под дальнюю штангу.

На 36-й минуте "Ворскла" сравняла счет. Александр Скляр роскошно запустил в контратаку Юрия Коломойца, который вовремя отдал поперек на Артема Громова, а уже Артем не слишком уверенно, но Андрея Пятова с центра штрафной переиграл!

На 49-й минуте "Шахтер" снова вышел вперед. Эдуардо сбросил подачу Срны с углового на дальнюю штангу, где Тайсон с пары метров вколотил мяч в сетку ворот.

А на 85-й минуте подопечные Мирчи Луческу установили окончательный счет в матче. Тайсон разогнал контратаку "Шахтера" и слева подключил Исмаили, прострел которого с пары метров замкнул Эдуардо.

"Шахтер" — "Ворскла" 3:1

Голы: Срна, 9, Тайсон, 49, Эдуардо, 85 — Громов, 36

"Шахтер": Пятов — Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Срна — Малышев, Степаненко (Эдуардо, 46) — Тайсон, Коваленко, Марлос (Нем, 69) — Феррейра (Бернард, 75)

"Ворскла": Ткаченко — Пердута, Дитятьев, Даллку, Симинин — Скляр (Довгий, 54), Ткачук — Громов, Хлебас (Сапай, 89), Ребенок — Коломоец (Баранник, 86)

Предупреждения: Даллку, Эдуардо, Дитятьев

Напомним, ранее сообщалось, что "Олимпик" ушел от поражения в матче с "Зарей".

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).