Тренер "Шахтера" рассказал, чего ждать от "Андерлехта"

Экс-голкипер "Шахтера", а ныне тренер "горняков" по вратарям Дмитрий Шутков прокомментировал предстоящий матч украинцев и бельгийцев в Лиге Европы.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

По его мнению, что у "Андерлехта" есть много общего с "Брюгге".

"У этой команды есть много общего с "Брюгге", против которого мне доводилось играть. У "Андерлехта" опасны розыгрыши стандартов и контратаки. Плюс нам нужно быть аккуратными в своей штрафной.

По его словам, одной из основных задач для "Шахтера" является сохранить свои ворота "сухими".

"Но наша команда всегда исповедует атакующий футбол. Предполагаю, что "горняки" будут идти вперед, навязывать свою игру, но не без оглядки назад. Важно грамотно действовать в обороне и постараться реализовать все свои возможности впереди. "Андерлехт" часто использует длинные передачи. Этот факт "горнякам" тоже необходимо взять на вооружение", — говорит он.

"Горняки" в хорошей физической форме. Особенно если сравнивать с первым поединком с "Шальке", который для нашей команды был первым официальным матчем после зимнего перерыва", — подытожил Шутков.

Напомним, ранее главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что "горняков" ждет сложный матч.